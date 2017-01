Hillary não participará de mais nenhuma eleição, indica conselheira 

Estados Unidos

A candidata democrata das últimas eleições presidenciais americanas, Hillary Clinton, 69 anos, não irá mais se candidatar a um cargo eletivo, afirmou, neste domingo, a presidente do think-tank Centro para o Progresso Americano, Neera Tanden, conselheira informal de Hillary.

— Acredito que ela irá encontrar formas de ajudar crianças e suas famílias nos próximos anos, é um compromisso para toda a sua vida — disse Neera à rede de TV CNN. — Mas não acredito que ela irá mais disputar uma eleição — completou.

Leia mais

Obama admite ter subestimado impacto de interferência russa nas eleições

Militantes vão fumar maconha durante posse de Trump

Legado de Obama: oito anos depois, o que ficou do "Yes, we can"?



Muito próxima de Hillary, Neera respondeu assim a um artigo do "New York Times" que especulava se Hillary disputaria a prefeitura de Nova York.

Hillary não abandonou totalmente a vida pública desde a derrota para Donald Trump, em 8 de novembro. Participou de dois eventos públicos e fez algumas publicações no Twitter.

Ela é esperada na próxima terça-feira no Departamento de Estado, em Washington, onde irá inaugurar uma sala de exposições com seu nome. Segundo pessoas próximas à democrata, ela assistirá à posse de Trump, no próximo dia 20.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP