Homem e filha de seis anos chegam à costa da Austrália após 1 mês perdidos em alto mar 

Após ficarem perdidos mais de um mês em alto mar, o neozelandês Alan Langdon, de 46 anos, e sua filha de seis anos chegaram à costa da Austrália, na cidade de Ulladulla, na quarta-feira. Juntos, eles percorreram 2 mil quilômetros no agitado Mar da Tasmânia, utilizando um barco com o leme danificado, segundo informações do site G1.



Os dois planejavam realizar uma viagem curta pela costa da Nova Zelândia. O plano deu errado após Langdon enfrentar uma tempestade que acabou causando estragos em sua embarcação, mudando a rota planejada anteriormente e deixando os dois perdidos em alto mar.

O neozelandês deve ficar mais alguns dias na cidade australiana, onde pretende consertar seu barco antes de retornar para sua cidade.