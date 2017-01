Incêndio em barco na Indonésia deixa 23 mortos 

Mundo

Ao menos 23 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas neste domingo após um incêndio em um barco que havia acabado de partir da costa perto de Jacarta, anunciou um organismo oficial.

O barco transportava cerca de 200 pessoas à ilha de Tidung, um destino turístico localizado a 50 quilômetros da capital, quando um incêndio começou a bordo, disse um porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, sem especificar o causa do incidente.



Foto: DYAHFRAGMA / AFP

— Foram resgatadas 194 pessoas. A lista do barco informava que havia cerca de 100 pessoas a bordo, mas, obviamente, este dado é incorreto, então vamos continuar com as buscas — disse o porta-voz.

A Indonésia, um país com mais de 17 mil ilhas, é fortemente dependente do transporte marítimo, mas acidentes são frequentes devido às violações das normas de segurança.



Leia as últimas notícias