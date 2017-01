Incêndio em Valparaíso está quase controlado

Chile

O gigantesco incêndio que atingiu os morros da cidade portuária de Valparaíso, no Chile, foi "praticamente controlado" nesta terça-feira, enquanto a presidente Michelle Bachelet visitava a zona para avaliar os danos.

O fogo, que voltou a atingir o porto turístico da costa central chilena, começou na tarde de segunda-feira, na localidade de Laguna Verde e se alastrou para a zona de Playa Ancha.

Nesta terça-feira, as chamas estavam quase controladas, "faltando apenas arrematar" alguns focos.

— Assim que isto for concluído, vamos iniciar a remoção dos escombros e iniciar os trabalhos de reconstrução — disse o intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney.

A presidente Michelle Bachelet visita a região para avaliar os danos e encarar os trabalhos de reconstrução do terceiro incêndio que atinge Valparaíso nos últimos quatro anos.

— Primeiro, é preciso responder à emergência, segundo terminar com o incêndio e evitar que se propague — disse Bachelet à imprensa após visitar um albergue com famílias afetadas. — As pessoas vão contar com o apoio que como Estado podemos dar — prometeu a presidente, que atualizou o número de residências afetadas para 220.

Segundo as autoridades, 143 pessoas permanecem em albergues em Valparaíso. Os hospitais atenderam 19 pessoas com problemas respiratórios, mas o incêndio não deixou vítimas fatais.