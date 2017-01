Massa desiste de aposentadoria e assina com Williams por um ano

Londres

A Williams anunciou, nesta segunda-feira, que o brasileiro Felipe Massa desistiu da aposentadoria e vai correr pela próxima temporada na escuderia britânica, substituindo o finlandês Valtteri Bottas, contratado pela Mercedes.

"A Williams Martini Racing tem o prazer de confirmar que Felipe Massa fechou um acordo para voltar à Williams com um contrato de um ano, retornando de sua aposentadoria para substituir Valtteri Bottas", explicou a escuderia britânica em comunicado.

Massa vai correr pela quarta temporada na Williams, ao lado do estreante canadense Lance Stroll, de 18 anos, que tinha substituído o brasileiro depois do anúncio da aposentadoria.

Felipe foi peça chave para a ascensão da Mercedes ao terceiro lugar no Mundial de construtores, durante as duas primeiras temporadas com o piloto.

"Estou muito feliz com a oportunidade de voltar à Williams. Sempre quis correr em 2017 em alguma equipe, mas a Williams é uma escuderia que eu levo no coração e respeito tudo que tentam alcançar", garantiu o veterano piloto, de 35 anos.

