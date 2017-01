May: o Parlamento britânico votará o acordo final sobre o Brexit

Londres

O resultado das negociações sobre a saída da União Europeia será submetido ao Parlamento, que se pronunciará por votação, anunciou nesta terça-feira a primeira-ministra britânica Theresa May.

"O governo submeterá o acordo final à votação das duas câmaras do Parlamento", declarou May ao apresentar sua estratégia para o Brexit.

May também enfatizou que o Brexit significará a saída do Reino Unido do mercado único da UE.

"O que proponho não pode significar pertencer ao mercado único, que nos impediria de negociar nossos próprios acordos comerciais", explicou.

May, no entanto, afirmou querer um novo acordo alfandegário entre Reino Unido e UE.

Para ela, o processo de saída da UE deve ser feito por etapas para evitar uma mudança muito brusca.

"Tentaremos evitar uma mudança desestabilizadora muito brutal", enfatizou.

Também insistiu que o sucesso da União Europeia é do interesse de seu país.

Mas igualmente advertiu a UE de que seria "calamitoso" que o Reino Unido fosse castigado por causa do Brexit.

fb/oaa/cr/cn