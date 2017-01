Merkel alerta para ausência de 'garantias eternas' com EUA

Luxemburgo

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou nesta quinta-feira (12) em Bruxelas para a falta de "garantias eternas" na relação dos países europeus com os Estados Unidos, a poucos dias da chegada de Donald Trump à Casa Branca.

"Não nos iludimos. Do ponto de vista de alguns dos nossos sócios tradicionais - penso também que nas relações transatlânticas-, não há garantias eternas de uma estreita colaboração conosco, os europeus", afirmou Merkel.

A União Europeia (UE) "deve, no futuro, assumir mais responsabilidades no mundo", garantiu a chanceler alemã durante um discurso em Bruxelas na entrega do título de doutora honoris causa por parte das universidades belgas de Gante e Lovain.

Para a chanceler, "a Europa enfrenta os maiores desafios em décadas", com conflitos em suas fronteiras, como na Ucrânia, e seria "ingênuo" confiar sempre a terceiros a solução dos problemas "na nossa vizinhança".

Durante a campanha eleitoral, Trump questionou o apoio dos Estados Unidos a seus sócios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), se os demais membros não aumentarem seu gasto em defesa, especialmente os de uma UE enfraquecida pela intenção do Reino Unido de abandonar o bloco.

