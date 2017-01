Murray e Kerber são cabeças de chave do Aberto da Austrália

Melbourne

Os números um do mundo do tênis, Andy Murray e Angelique Kerber, foram nomeados nesta quinta-feira os cabeças de chave do Aberto da Austrália, anunciaram nesta quinta-feira os organizadores do torneio.

O escocês chega ao Grand Slam australiano em busca de seu primeiro título na competição, depois de ter perdido a na final cinco vezes, quatro delas para o sérvio Novak Djokovic (2011, 2013, 2015 e 2016), que será o segundo cabeça de chave.

A alemã Angelique Kerber chegará ao torneio para defender o título que conquistou no ano passado, ao derrotar na decisão a americana Serena Williams, segunda cabeça de chave.

O suíço Roger Federer será o 17º cabeça de chave, enquanto o espanhol Rafael Nadal será o nono. Os dois tenistas, lendas vivas do esporte, sofreram na última temporada com lesões.

Simples masculino:

1. Andy Murray (GBR), 2. Novak Djokovic (SRV), 3. Milos Raonic (CAN), 4. Stan Wawrinka (SUI), 5. Kei Nishikori (JPN), 6. Gael Monfils (FRA), 7. Marin Cilic (CRO), 8. Dominic Thiem (AUT), 9. Rafael Nadal (ESP), 10. Tomas Berdych (RTC), 11. David Goffin (BEL), 12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 13. Roberto Bautista Agut (ESP), 14. Nick Kyrgios (AUS), 15. Grigor Dimitrov (BUL), 16. Lucas Pouille (FRA), 17. Roger Federer (SUI), 18. Richard Gasquet (FRA), 19. John Isner (EUA), 20. Ivo Karlovic (CRO), 21. David Ferrer (ESP), 22. Pablo Cuevas (URU), 23. Jack Sock (EUA), 24. Alexander Zverev (ALE), 25. Gilles Simon (FRA), 26. Albert Ramos-Vinolas (ESP), 27. Bernard Tomic (AUS), 28. Feliciano Lopez (ESP), 29. Viktor Troicki (SRV), 30. Pablo Carreno Busta (ESP), 31. Sam Querrey (EUA), 32. Philipp Kohlschreiber (ALE)

Simples feminino:

1. Angelique Kerber (ALE), 2. Serena Williams (EUA), 3. Agnieszka Radwanska (POL), 4. Simona Halep (ROM), 5. Karolina Pliskova (RTC), 6. Dominika Cibulkova (SVQ), 7. Garbine Muguruza (ESP), 8. Svetlana Kuznetsova (RUS), 9. Johanna Konta (GBR), 10. Carla Suarez Navarro (ESP), 11. Elina Svitolina (UCR), 12. Timea Bacsinszky (SUI), 13. Venus Williams (EUA), 14. Elena Vesnina (RUS), 15. Roberta Vinci (ITA), 16. Barbora Strycova (RTC), 17. Caroline Wozniacki (DIN), 18. Samantha Stosur (AUS), 19. Kiki Bertens (HOL), 20. Zhang Shuai (CHN), 21 Caroline Garcia (FRA), 22. Daria Gavrilova (AUS), 23. Daria Kasatkina (RUS), 24. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 25. Timea Babos (HUN), 26. Laura Siegemund (ALE), 27. Irina-Camelia Begu (ROM), 28. Alize Cornet (FRA), 29. Monica Puig (PUR), 30. Ekaterina Makarova (RUS), 31. Yulia Putintseva (CAZ), 32. Anastasija Sevastova (LAT)

