Nona etapa do Rally Dakar é cancelada por deslizamento de terra

Salta

As intensas chuvas no centro e norte da Argentina provocaram nesta terça-feira deslizamentos de terra na província de Jujuy, levando à evacuação de milhares de pessoas e obrigando o cancelamento da 9ª etapa do Rally Dakar, informou a organização da prova.

Uma enxurrada de terra e pedras deixou intransitável a estrada nacional 9, entre Volcán e Tumbaya.

"A terra entrou nas casas e as deixou completamente inabitáveis. São localidades pequenas, mas não temos informações de feridos ou mortos", disse a coordenadora de emergências de Jujuy, Zoe Alí, à emissora TN.

"As forças de resgate chegaram até as zonas mais críticas e, a princípio, não há pessoas presas nas casas", afirmou o diretor de emergências da Cruz Vermelha, Cristian Bolado, para a mesma emissora.

Por conta deste contratempo, a 9ª etapa do Rally Dakar teve que ser cancelada, pois transitaria por parte da estrada 9.

Tanto Volcán como Tumbaya sofreram com o corte da comunicação e do fornecimento de energia pela derrubada de torres.

