Novo chefe da ONU pede 'nova abordagem' para prevenir guerras

O novo secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, apresentou nesta terça-feira diante do Conselho de Segurança sua visão para a organização internacional: revitalizar seu papel com a adoção de "uma nova abordagem" para prevenir conflitos.

Esta é a primeira vez que Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-alto comissário da ONU para os refugiados (Acnur), fala ao Conselho de Segurança desde que assumiu suas funções no início de janeiro.

"Gastamos muito mais tempo e recursos respondendo a crises do que prevenindo-as. As pessoas estão pagando um preço alto demais", afirmou Guterres, considerando ser necessária "uma nova abordagem".

Ele expressou a sua intenção de lançar uma iniciativa a fim de favorecer a mediação como parte de seu compromisso "em favor da diplomacia pela paz", sem fornecer maiores detalhes sobre os seus planos.

Guterres, substituiu o sul-coreano Ban Ki-moon em 1º de janeiro, prometendo fazer a organização internacional evoluir e redobrando os esforços para resolver as crises mundiais, como a guerra na Síria e no Sudão do Sul.

"A maior falha da comunidade internacional atualmente é seu fracasso em impedir conflitos e manter a segurança mundial", escreveu em um artigo publicado na segunda-feira na revista americana Newsweek.

"Lá onde as guerras acontecem, precisamos de mediação, arbitragem e uma diplomacia criativa apoiada por todos os países que têm influência", acrescentou.

Observadores e diplomatas esperam que Guterres tenha um papel mais ativo do que Ban, que delegava a maior parte do trabalho de mediação de conflitos a seus enviados especiais.

Preparar a paz

"No futuro, precisaremos tomar mais atitudes para prevenir a guerra e apoiar a paz" em vez de apenas nos concentrarmos em responder aos conflitos, ressaltou Guterres nesta terça-feira.

"O desafio agora é realizar mudanças correspondentes em nossa cultura, estratégia, estruturas e operações", afirmou diante de um Conselho profundamente dividido e que foi incapaz de se por em acordo para adotar ações decisivas que pusessem fim à guerra na Síria, que já dura seis anos.

A incerteza sobre a política externa do próximo governo americano de Donald Trump, muito crítico da ONU, pode complicar seus planos. Mas, por outro lado, seu dinamismo e ânsia por reformas pode seduzir o próximo a ocupar a Casa Branca.

Para iniciar, a ONU deve trabalhar de maneira mais integrada, já que as respostas que fornece agora "são fragmentadas", declarou Guterres, que ressaltou que deseja se reunir com Trump "o mais cedo possível".

O primeiro passo foi a criação de um comitê executivo na Secretaria Geral que "incrementará nossa capacidade para integrar todos os pilares das Nações Unidas, sob visão em comum para atuar", disse Guterres diante de um momento atual em que a ONU é questionada pelo presidente eleito Donald Trump quanto à sua ineficácia.

"Diversas oportunidades foram perdidas por causa da desconfiança dos Estados membros sobre os motivos de cada um, e devido as preocupações a respeito da soberania nacional", relatou Guterres ao Conselho.

"Hoje precisamos demonstrar liderança e fortalecer a credibilidade e autoridade da ONU colocando a paz em primeiro lugar", finalizou.

Guterres realizar ainda esta semana sua primeira viagem como secretário-geral: participará em Genebra de uma conferência sobre o Chipre, na presença dos três países que garantem a segurança da ilha: Grécia, Turquia e o Reino Unido, ex-potência colonial.

Ele voltará a viajar para Genebra na próxima semana para um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. A China é um dos principais contribuintes das missões de manutenção de paz e seu compromisso junto a ONU continua crescendo.

