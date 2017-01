Novo tiroteio na costa do México deixa três mortos

América do Norte

Um dia depois de um tiroteio deixar cinco mortos em um bar de Playa del Carmen, um novo ataque voltou a abalar a costa caribenha do México. Na terça-feira, uma troca de tiros contra o prédio da procuradoria de Quintana Roo matou um policial e três criminosos. O local fica no balneário de Cancún.



Cinco atiradores foram presos, de acordo com o governador Carlos Joaquín González. O ataque ocorreu por volta de 18h (horário de Brasília).

— A única coisa que (os tiroteios) revelam é que vamos no caminho certo e não vamos baixar a guarda — afirmou o governador, que pediu ao governo federal o envio de mais forças de segurança.

Leia mais

Trump já escolheu 19 dos 21 titulares dos cargos de seu governo

Trump tomará posse em meio a festas e protestos

Rússia prorroga por dois anos visto de residência de Snowden



O tiroteio provocou pânico na cidade costeira do Caribe mexicano. Os tiroteios de segunda e terça-feira romperam a paz em uma região que é popular entre turistas norte-americanos e europeus, e que havia contido a violência gerada pelo narcotráfico em outros pontos do país.

— Foi ativado o código vermelho — afirmou Del Ángel, explicando que o dispositivo consiste em um protocolo de segurança no qual participam as forças militares, as polícias federal e estatal, além do serviço de inteligência mexicano.

O edifício da procuradoria fica a sete quilômetros da zona hoteleira de Cancún, um dos principais destinos turísticos do México. Meios de comunicação locais informaram que nos acessos à zona hoteleira, integrada por várias redes de hotéis de luxo, foram instalados três postos de controle.

A embaixada dos Estados Unidos pediu aos cidadãos que sigam as instruções das autoridades "antes de sair" de seus hotéis.

"Solicitamos calma à população", disse no Twitter Remberto Estrada, prefeito do município de Benito Juárez, ao qual Cancún pertence.

Em fotografias captadas pela AFP é possível observar militares e policiais protegendo a procuradoria de Quintana Roo, e em vídeos divulgados pela rede Televisa são ouvidos tiros.

O procurador do Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, que investiga o tiroteio de Playa del Carmen, não estava na procuradoria no momento do ataque, disse à AFP Adriana Mezquita, diretora de Comunicação Social do município de Benito Juárez.