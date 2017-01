Obama irá ao Congresso apelar por manutenção de reforma no sistema de saúde

Articulação

O presidente norte-americano Barack Obama fará, nesta quarta-feira, uma breve viagem, mas de grande importância política, entre a Casa Branca e o Capitólio para pedir aos parlamentares que defendam a reforma do sistema de saúde.



Os esforços de oito anos de Obama para expandir a cobertura de saúde a dezenas de milhões de americanos deverão ser revistos quando o presidente eleito, Donald Trump, assumir o poder em 20 de janeiro com uma maioria republicana nas duas casas do Congresso.

Leia mais

Justiça decide se autor de massacre cumprirá prisão perpétua ou pena de morte

Obama avalia novas transferências de presos de Guantánamo



Em uma medida preventiva, o atual presidente se reunirá com senadores e deputados democratas "principalmente para discutir como contra-argumentar o manifesto objetivo republicano para revogar o Affordable Care Act (ACA)", conhecido como Obamacare, indicou o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest.

A pouco habitual peregrinação política coincide com a visita ao Congresso do vice-presidente eleito Mike Pence.

— Estamos focados em revogar e substituir o Obamacare — disse Pence, na terça-feira. — Procuramos uma legislação para nos dar as ferramentas para reduzir o fluxo de papelada e regulação que estão estrangulando os empregos americanos.

No entanto, enquanto a oposição republicana ao Obamacare é clara, a sua fórmula para consertar o sistema não é evidente. A Casa Branca aposta que os eleitores americanos vão reagir com fúria se Trump retirar de milhões a cobertura médica sem uma alternativa viável.

— Não me surpreende que haja alguns republicanos preocupados sobre a extensão do impacto que poderia ter sobre os seus partidários a revogação do Obamacare — disse Earnest. — Sabemos que há pessoas em todo o país que se beneficiam desta lei, que estão protegidos por esta lei, cujas vidas foram salvas por esta lei — acrescentou.