Petróleo fecha em baixa em Nova York

Nova York

Os preços do petróleo caíram significativamente nesta terça-feira em Nova York, influenciados pelas preocupações por um excesso de oferta mundial.

O preço do barril "light sweet crude" (WTI), referência americana do petróleo, recuou 1,14 dólar, a 50,82 dólares, nos contratos para entrega em fevereiro no New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Não tenho certeza do que causou exatamente a queda, mas o mercado talvez comece a duvidar do nível de diminuição real da produção que será feito", argumentou Kyle Cooper, de IAF assessores.

Os investidores estão ansiosos por qualquer pista sobre a verdadeira aplicação dos cortes anunciados no final de 2016 pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Entretanto, os primeiros dados sobre o corte não chegarão antes do fim do mês, devido aos convênios que entraram em vigor em 1º de janeiro.

