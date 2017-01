Policial é morto durante operação de demolição de casas em Israel

Umm al-Heiran

Um policial israelense morreu nesta quarta-feira no que as forças de segurança classificaram de ataque com carro cometido por um árabe durante uma operação de demolição de casas em uma aldeia beduína do sul de Israel.

"O policial Erez Levi, de 34 anos, morreu no ataque com carro" nesta manhã em Umm al Hiran, disse um porta-voz policial, Micky Rosenfeld.

Anteriormente, a polícia anunciou ter matado o motorista deste veículo. Os moradores colocam em xeque a versão das forças de segurança e afirmam que o homem só tentava conversar com as autoridades.

* AFP