Primeiro debate para as primárias da esquerda na França

Paris

Os sete candidatos para as primárias da esquerda francesa para a eleição presidencial vão tentar marcar pontos nesta quinta-feira em seu primeiro debate televisionado, a dez dias de uma votação em que pesa a incerteza sobre a mobilização dos eleitores.

As pesquisas realizadas nos últimos dois anos e meio não apontam um representante do partido socialista no segundo turno das eleições presidenciais de maio e, de acordo com enquetes mais recentes, a eleição promete ser um duelo apertado entre a direita e a extrema direita.

Depois de cinco anos de mandato de François Hollande, marcados por uma impopularidade recorde, a esquerda entra neste ciclo eleitoral fraturada.

Além de seus adversários de direita (François Fillon) e da Frente Nacional (Marine Le Pen), o vencedor das primárias terá de enfrentar dois adversários de seu próprio campo que decidiram se lançar sozinhos: o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, e o ex-ministro da Economia Emmanuel Macron, de 38 anos, cujos comícios têm atraído multidões.

Cinco ex-ministros de François Hollande estão competindo: o ex-primeiro-ministro Manuel Valls, apontado como favorito, Arnaud Montebourg (Economia), Benoît Hamon e Vincent Peillon (Educação) e Sylvia Pinel (Habitação), única candidata do sexo feminino.

- Mobilização -

Jean-Luc Bennahmias, centrista de esquerda, e François de Rugy, ecologista, completam os pretendentes à disputa organizada nos dias 22 e 29 de janeiro.

Três temas serão discutidos durante o primeiro debate de quinta-feira: as questões econômicas e sociais; terrorismo; e, finalmente, os valores da República, o secularismo e o lugar do Islã na França.

Mais dois debates estão previstos antes do primeiro turno, e no domingo 19 de janeiro.

Na direita, os bons desempenhos de Francois Fillon durante os debates significaram um enorme salto nas pesquisas e, em seguida, a conquista das primárias em novembro.

O desafio para o Partido Socialista, de acordo com o chefe do instituto Ifop Frederic Dabi, é "uma questão de mobilização" de um eleitorado decepcionado com a esquerda.

A direita, que organizou pela primeira vez primárias para nomear o seu candidato, atraiu em novembro de 4,4 milhões de eleitores, mas o PS ficaria satisfeito em repetir seu desempenho de 2011 (2,9 milhões de eleitores).

De acordo com uma pesquisa publicada no domingo, Manuel Valls, de 54 anos, estaria muito à frente dos demais concorrentes no primeiro turno, mas sua vitória não é garantida no segundo.

Entre as questões que dividem os candidatos, há a recente lei sobre uma reforma da lei trabalhista, símbolo do governo Valls, que Hamon e Montebourg reclamam uma revogação pura e simples.

Sobre a Europa, se os candidatos compartilham o mesmo diagnóstico de uma "crise" da UE, diferem radicalmente sobre a estratégia para iniciar reformas, como sobre o respeito ou não dos compromissos de déficit orçamental da França.

Durante o debate, os candidatos deverão tentar marcar suas diferenças sem apelar, a fim de permitir uma posterior união atrás do vencedor das primárias.

No entanto, superar o primeiro turno das eleições presidenciais em abril exigirá um esforço muito maior.

* AFP