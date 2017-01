Primeiro-ministro da Costa do Marfim renuncia ao cargo

África

O presidente costa-marfinense Alassane Ouattara aceitou, nesta segunda-feira, a renúncia do primeiro-ministro Daniel Kablan Duncan. A decisão ocorre quase um mês após as eleições legislativas vencidas pela coalizão que segue no poder na Costa do Marfim.



"Enquanto se aguarda a nomeação de um novo primeiro-ministro e o estabelecimento de um governo, o primeiro-ministro e os membros do governo de saída ficarão a cargo dos assuntos correntes", indicou a presidência da Costa do Marfim em um comunicado.

