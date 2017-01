Londres

As principais bolsas europeias abriram nesta segunda-feira em baixa, exceto Londres, no início de uma semana marcada pela posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e pela reunião do Banco Central Europeu (BCE).

O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,20%, na véspera de um discurso chave da primeira-ministra Theresa May sobre o Brexit.

O Dax de Frankfurt perdia, pelo contrário, 0,78%, e o CAC 40 de Paris 0,79%. O Ibex 35 de Madri deixava, por sua vez, 0,51%.

* AFP