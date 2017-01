Quase 180 pessoas seguem desaparecidas após naufrágio na costa da Líbia

Mediterrâneo

O balanço do naufrágio de sábado diante da costa líbia subiu para quatro mortos e cerca de 180 desaparecidos, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM). O número foi anunciado, nesta terça-feira, a partir de relatos de quatro sobreviventes, que chegaram ao porto de Trapani, no oeste da Sicília, na noite de segunda-feira.



Os quatro sobreviventes — três homens e uma mulher, "abalados e esgotados" — explicaram que partiram, na sexta-feira, da Líbia com mais de 180 pessoas, todas procedentes do Chifre da África, a bordo de uma embarcação de madeira de dois andares, conforme porta-vozes das duas organizações. Depois de cinco horas de navegação, o motor quebrou e a embarcação começou a afundar.

Um dos resgatados afirmou que tentou, em vão, encontrar a esposa, que havia se instalado no centro da embarcação.

Depois de permanecer na água por várias horas, os sobreviventes foram resgatados a 30 milhas náuticas da costa líbia por um navio francês, que participa da operação Triton da agência europeia de controle de fronteiras, Frontex.

Posteriormente foram levados à Siem Pilot, uma embarcação norueguesa integrada também no dispositivo da Frontex.