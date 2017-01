Mundo

Quatro soldados israelenses foram mortos neste domingo quando um caminhão atropelou um grupo de militares em Jerusalém oriental, informou uma fonte médica. A polícia não excluiu a possibilidade de um "ataque terrorista".

Leia mais:

Atentado no norte da Síria deixa mais de 40 mortos

Aos 92 anos, morre o ex-presidente português Mário Soares



De acordo com um médico no local, o motorista do caminhão também foi morto. Sua identidade não foi revelada.

*Aguarde mais informações