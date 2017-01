Reino Unido será "defensor mais forte" dos negócios e do livre-comércio, diz May

Diplomacia

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse, nesta quinta-feira, que a Grã-Bretanha se tornará uma forte defensora dos negócios e do livre-comércio ao redor do mundo. Fora da União Europeia (UE), o Reino Unido abraçará a cooperação internacional, afirmou May.

— O Reino Unido, país que tantas vezes esteve na vanguarda da mudança econômica e social, vai intensificar um novo papel de liderança como defensor mais forte para os negócios e livre comércio em qualquer lugar do mundo — disse May no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Ela afirmou ainda que algumas vezes, o caminho pela frente poderá ser incerto, mas que o "futuro fora da UE será brilhante".

As observações de May foram feitas dois dias depois que ela anunciou que o Reino Unido desistiria de participar do mercado único europeu, o maior bloco comercial do mundo.