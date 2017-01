Seis funcionários da Cruz Vermelha estão entre mortos de ataque na Nigéria

Kano

Seis funcionários da Cruz Vermelha nigeriana estão entre as dezenas de mortos em um ataque aéreo lançado nesta terça-feira (17), acidentalmente, sobre um campo de deslocados no nordeste do país - anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR).

"Entre as vítimas dos ataques aéreos de hoje, em Rann, seis membros da Cruz Vermelha nigeriana foram mortos, e 13 feridos", declarou à AFP um porta-voz do CICR, via SMS.

Abba Abiso, que vive no local, contou à AFP que pelo menos 25 pessoas morreram, e muitas outras ficaram feridas.

O bombardeio aconteceu em Rann, estado de Borno, esta manhã.

"As equipes da Médicos sem Fronteiras viram 120 feridos e 50 mortos", declarou a organização humanitária, que também condenou "um ataque chocante e inaceitável".

Em entrevista coletiva em Maiduguri, capital de Borno, o general Lucky Irabor reconheceu o "incidente" e a existência de vítimas civis, mas não divulgou números.

O general Irabor explicou ter recebido "informações sobre concentrações de terroristas de Boko Haram em alguma parte da região de Kala-Balge".

"Obtivemos as coordenadas, e ordenei à Força Aérea que interviesse para resolver o problema. Fez-se o bombardeio, mas, infelizmente, habitantes foram alcançados", acrescentou.

Funcionários locais da MSF e do CICR, assim como dois soldados, também ficaram feridos, completou.

A MSF e o CICR se encarregam da distribuição de alimentos nos campos de deslocados de Rann, que abandonaram suas casas fugindo da violência do Boko Haram.

