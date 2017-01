Tribunal alemão rejeita pedido de proibição de partido ultradireitista

Justiça

A Corte Constitucional alemã anunciou, nesta terça-feira, que rejeitou a demanda de proibição do partido ultradireitista NPD (Partido Nacional-Democrata da Alemanha), em um contexto de expansão da direita anti-imigração no país.



De acordo com o presidente do tribunal, Andreas Vosskuhle, "por unanimidade, a segunda câmara considerou que, embora o NPD tenha objetivos anticonstitucionais, atualmente não há elementos concretos de peso que levem a crer que a ação (do partido) terá êxito".

A demanda de proibição foi apresentada pela câmara alta do Parlamento alemão, o Bundesrat, em 2013, depois de descobrir dois anos antes uma série de assassinatos racistas cometidos por três militantes neonazistas de um grupo chamado "Clandestinidade Nacional-Socialista" (NSU), próximo ao NPD.

No entanto, por ter menos de 6 mil membros, o NPD não representa uma ameaça para os fundamentos da república federal, segundo os juízes. Para os magistrados, o comportamento dos militantes ultradireitistas, alguns violentos, "não é um problema constitucional, mas uma questão que deve ser tratada pela polícia e pela Justiça".

Fundado em 1964, o NPD "compartilha características essenciais" com a doutrina nazista e "quer desestabilizar e derrubar a ordem liberal-democrática", havia argumentado o Bundesrat em seu pedido de proibição. A classe política alemã considera o partido como um foco de grupos neonazistas.

Entretanto, o NPD está perdendo seguidores e, segundo as pesquisas nacionais, obteria 1% das intenções de voto. Atualmente, a formação conta com apenas um assento, um deputado europeu eleito em 2014, Udo Voigt.

Um novo partido, Alternativa para Alemanha (AfD), está, por sua vez, ganhando terreno graças a um discurso contra o Islã e a migração, mas sem o lastro do passado obscuro do NPD.

Esta formação, que alcançaria entre 10% e 15% das intenções de voto, tem cada vez mais seguidores, especialmente desde que o país abriu as fronteiras aos migrantes em 2015.