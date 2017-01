Trump denuncia 'caça às bruxas' da mídia por memorandos comprometedores

Washington

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou nesta terça-feira de "caça às bruxas" as notícias da mídia sobre memorandos de Inteligência que revelariam que os russos têm informações altamente comprometedoras sobre ele.

"Notícias falsas! Uma caça às bruxas total!" - denunciou o presidente eleito no Twitter.

A rede CNN noticiou nesta terça que os chefes de Inteligência dos EUA revelaram na semana passada a Trump que agentes russos afirmam ter informação pessoal e financeira comprometedora sobre o presidente eleito.

Citando "múltiplos" funcionários americanos não identificados, a CNN afirma que os chefes de Inteligência apresentaram um resumo de duas páginas sobre informações que poderiam colocar em situação delicada o futuro presidente, junto com seu relatório sobre a suposta interferência da Rússia na recente eleição.

A CNN não deu detalhes sobre o que envolve as informações comprometedoras, mas indicou que sua existência foi revelada por um ex-agente do MI6 - a inteligência britânica - contratado por outros candidatos presidenciais dos Estados Unidos para fazer uma "investigação" política sobre Trump em meados do ano passado.

O Bureau Federal de Investigações (FBI) recebeu a informação em agosto, dois meses antes da eleição presidencial, celebradas em 8 de novembro, segundo a CNN.

ec/ahg/lr