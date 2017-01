Trump diz que suspensão de entrada de muçulmanos nos EUA funciona "muito bem" 

EUA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado que sua ofensiva "muito estrita" contra a imigração muçulmana está funcionando "muito bem", em meio a uma crescente resistência à medida, considerada discriminatória. Em decreto assinado na sexta-feira, Trump suspendeu a entrada de refugiados em território americano por pelo menos 120 dias e impôs estritos novos controles durante três meses contra viajantes procedentes de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Síria e Iêmen.



— Está funcionando muito bem. Vê-se nos aeroportos, vê-se em todas as partes — disse Trump a jornalistas, depois que passageiros procedentes dos países citados terem sido impedidos de embarcar em voos com destino aos Estados Unidos, gerando protestos em terminais aéreos.



— Vamos ter uma proibição muito, muito estrita e vamos ter a análise extrema que devíamos ter tido neste país há muito anos — acrescentou.



Leia mais:

Após decreto de Trump, EUA detêm primeiros refugiados em aeroporto

Muro de Trump na fronteira deve abrir feridas mexicanas

Trump recebe primeira-ministra do Reino Unido para traçar relações pós-Brexit



Os comentários do presidente ocorreram no momento em que ele enfrenta seu primeiro processo contra as medidas, antecipando o que será uma dura batalha nos tribunais americanos. A ação foi interposta pela União Americana de Liberdades Civis e outros grupos, depois que dois iraquianos foram detidos na noite de sexta-feira no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York.



Vários protestos e detenções ocorreram em aeroportos americanos após a assinatura do decreto. Por enquanto não está claro quantos viajantes foram afetados pelas medidas de Trump, as quais considera necessárias para evitar a entrada de "terroristas islâmicos radicais" aos Estados Unidos.

O decreto também gerou forte reação política. "Aos meus colegas: nunca mais se atrevam a me dar lições sobre a liderança moral americana se hoje silenciam", disse o senador democrata por Connecticut, Chris Murphy, em um tuíte na última hora da sexta-feira.



Seu tuíte foi postado juntamente com a agora histórica foto de 2015 de um menino sírio de três anos — Aylan Kurdi —, cujo corpo sem vida foi encontrado em uma praia da Turquia, após uma fracassada tentativa de reuni-lo com parentes no Canadá para fugir da sangrenta guerra na Síria.



Leia as últimas notícias