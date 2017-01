Trump é um "homem pacífico" e quer ter boas relações com todos, diz assessor em Davos

Diplomacia

O presidente eleito Donald Trump é um "homem pacífico" que pretende ter uma boa relação com todos líderes mundiais, garantiu, em Davos, Anthony Scaramucci, um dos membros da equipe de transição do republicano.

— Vocês vão ver que é um homem de paz, e isso é algo inédito, e não alarmante. É um homem com uma visão aberta — declarou Scaramucci durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, em resposta às duras críticas de Trump à chanceler alemã Angela Merkel e à União Europeia.

No fim de semana, em declarações aos jornais The Times e Bild, o futuro presidente considerou como uma boa decisão a saída do Reino Unido do bloco econômico, e comentou que outros países deixarão a UE, de acordo com ele, devido à crise migratória.

— Nos próximos seis meses, no próximo ano, a relação entre Estados Unidos e Europa será mais forte que nunca — argumentou o membro da equipe de transição.

Disse ainda que, sem dúvidas, essas relações serão, de agora em diante, distintas.

— Não o vejo como alguém que queira ter uma má relação com as pessoas e que naturalmente não considera a Europa fragilizada. Porém, há algo que considero que temos que escutar, que consiste em termos que ter certeza de que nossas estruturas, nossas alianças, ou nossos tratados, sejam para o século XXI e XXII, e não para o XX — afirmou.

As críticas de Trump em relação à Europa culminaram em uma reação unânime dos líderes europeus, na segunda-feira, com Angela Merkel e François Hollande à frente, na qual pediram "unidade".