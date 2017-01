Turquia prende autor do massacre em boate de Istambul

Istambul

A polícia turca deteve o autor do massacre que liquidou 39 pessoas em uma boate de Istambul na passagem do Ano Novo, informou na noite desta segunda-feira o canal de TV estatal TRT.

O autor do massacre, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, estava com seu filho de quatro anos em um apartamento no bairro de Esenyurt e foi detido durante uma batida policial, segundo a TRT.

O homem foi preso ao final de quinze dias de buscas e com base em informações de que permaneceu em Istambul desde o ataque.

Segundo a agência Anatólia, a polícia deteve Abdulgadir Masharipov, cujo nome de guerra no Estado Islâmico seria Ebu Muhammed Horasani, de acordo com a agência Dogan.

Os dois nomes figuram em informações divulgadas no dia 8 de janeiro pelos serviços de segurança, que identificaram o atirador como um uzbeque de 34 anos membro de uma célula do Estado Islâmico na Ásia central.

De acordo com a TV estatal, a prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a polícia e o serviço secreto turco (MIT).

A agência Dogan publicou uma foto do suspeito, com o rosto ensanguentado e dominado por um policial que o agarra pelo pescoço.

Segundo a Anatólia, cinco pessoas foram detidas na operação desta noite, incluindo três mulheres.

