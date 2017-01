Ulster terá eleições após derrubada do governo de coalizão

Londres

Os norte-irlandeses comparecerão às urnas em 2 de março após a derrubada da coalizão que governava o Ulster, anunciou nesta segunda-feira (16) o ministro britânico da província semi-autônoma do Reino Unido, James Brokenshire.

O Sinn Feinn (partido nacionalista) se negou a nomear um novo primeiro-ministro depois da renúncia, na semana passada, de Martin McGuinness, o que deu lugar a uma demissão automática da primeira-ministra Arlene Foster, do Partido Unionista Democrático.

Na segunda-feira passada (9), McGuinness - ex-membro do Exército Republicano Irlandês (IRA), organização armada que combateu o Exército britânico durante o conflito na Irlanda do Norte - havia anunciado que, "com grande pesar e reticência", apresentava sua renúncia ao cargo, em protesto pela suposta corrupção da chefe de governo.

"O Sinn Fein", partido de McGuinness, "não tolerará a arrogância de Arlene Foster e do Partido Unionista Democrático", afirmou.

Foster se recusava a pedir demissão após a recente descoberta de malversação de dinheiro público em um programa de promoção da energia renovável, lançado quando era ministra.

O governo de unidade foi um dos resultados do Acordo da Sexta-Feira Santa que pôs fim a 30 anos de conflito sectário, no qual 3.500 pessoas morreram, entre republicanos partidários da província britânica se unir a Irlanda e protestantes leais a Londres.

oaa/jk/lmm/mb/cb/mvv