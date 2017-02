Airbus registra forte queda de 63% do lucro líquido em 2016

Paris

O grupo europeu de aeronáutica Airbus registrou em 2016 uma queda expressiva de 63% no lucro líquido, a 995 milhões de euros, afetado em particular por uma provisão de EUR 2,2 bilhões relacionada ao programa do avião de transporte militar A400M.

O faturamento da Airbus em 2016 aumentou 3%, a 67 bilhões de euros, informou o grupo em um comunicado.

As encomendas produziram 134 bilhões de euros, contra 159 bilhões em 2015. O valor total da carteira de pedidos alcançava 1,06 trilhão de euros em 31 de dezembro de 2016.

No final do ano passado, o grupo tinha 6.874 aviões comerciais ordenados, um recorde, segundo a Airbus.

A empresa prevê mais de 700 entregas de aviões comerciais em 2017, contra 688 entregues ano passado.

"Cumprimos com nossos compromissos do ano passado em termos de rendimento e de objetivos, exceto pelo A400M, que representou uma carga total de 2,2 bilhões de euros em 2016", admitiu o presidente executivo Tom Enders, citado no comunicado.

"Reduzir os riscos e reforçar a execução deste programa é absolutamente prioritário em 2017", completou Enders.

A Airbus entregou 17 aviões militares A400M em 2016, contra 11 em 2015 e dois no decorrer do ano.

A implementação do programa A400M registrou várias complicações que provocaram custos maiores e atrasos. Um acidente em 2015 matou quatro dos seis membros da tripulação durante um voo de teste na Espanha.

* AFP