Berlim

A Alemanha registrou crescimento econômico de 0,4% no quarto trimestre do ano passado, anunciou a agência federal de estatísticas Destatis, que confirmou a alta do PIB em 2016 de 1,9%.

Na primeira estimativa, de meados de janeiro, a Destatis havia calculado o crescimento do quarto trimestre em 0,5%.

Em 2016, a Alemanha registrou crescimento de 0,7% no primeiro trimestre, 0,5% no segundo, 0,1% no terceiro e 0,4% no quarto, de acordo com os dados definitivos da Destatis.

* AFP