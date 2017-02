Angela Merkel convoca países a não se fecharem em si mesmos

Munique

A chanceler alemã, Angela Merkel, convocou os países a resistir à tentação de se fechar em si mesmos para enfrentar as ameaças globais, num momento em que as convocações ao nacionalismo ganham força no Ocidente.

"Em um ano no qual enfrentamos incríveis desafios (...) seguiremos atuando juntos ou cairemos em papéis individuais? Convoco vocês a conquistarmos juntos um mundo melhor", disse Merkel na conferência de segurança de Munique, que também contou com a presença do vice-presidente americano, Mike Pence.

* AFP