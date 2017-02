Angelina Jolie oferece palavras conciliadoras a Brad Pitt

Los Angeles

A atriz Angelina Jolie expressou algumas palavras conciliatórias ao seu ex-marido Brad Pitt e disse ter esperança de que sua família sairá do processo de divórcio "mais forte", em uma entrevista divulgada nesta terça-feira.

Jolie e Pitt - que costumava ser um dos casais mais famosos de Hollywood - atravessam um processo de divórcio difícil, que ocupou as primeiras páginas dos tabloides.

"Estamos nos concentrando na saúde da nossa família", disse Jolie no programa "Good Morning America" da rede ABC. "Quando sairmos disso seremos mais fortes porque é o que decidimos fazer como família".

Perguntada se continuava a considerar Pitt um "pai maravilhoso", como ela se referia no passado, afirmou: "É claro, é claro. Sempre seremos uma família, sempre".

Jolie, de 41 anos, pediu o divórcio em setembro citando "diferenças irreconciliáveis" em meio a rumores do comportamento violento de Pitt com seu filho mais velho.

Pitt, de 53 anos, foi investigado pelo FBI e pelos serviços sociais de Los Angeles, sendo posteriormente inocentado de qualquer suspeita.

A atriz quer a guarda exclusiva de seus seis filhos, enquanto Pitt quer compartilhá-la.

Depois de meses de silêncio sobre o assunto, Angelina Jolie, que está no Camboja promovendo seu novo filme "First They Killed My Father", também conversou com a BBC.

"Não quero dizer muito sobre isto, exceto que foi um momento muito difícil, e... somos uma família, e sempre seremos uma família, passaremos por este momento e esperamos ser uma família mais forte por causa disso".

"Muita gente se encontra nesta situação. Meu entorno, minha família... Todos estamos passando por momentos difíceis. Estou focada nos meus filhos, nossos filhos... e meu objetivo é encontrar este caminho", afirmou Jolie.

Os atores se casaram em agosto de 2014 na França após 10 anos de união.

