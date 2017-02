Assassinato de menino nos Estados Unidos é transmitido ao vivo pelo Facebook

Durante gravação

Um menino e um homem foram mortos a tiros quando passeavam de carro na terça-feira, Dia de São Valentim, nos Estados Unidos, em um ataque flagrado ao vivo por um vídeo retransmitido no Facebook. A polícia informou que continua procurando o suposto autor dos disparos que aterrorizaram Chicago, cidade do norte do país castigada por uma onda de violência condenada pelo presidente Donald Trump.

O menino de dois anos, identificado como Lavontay White, levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. As autoridades explicaram que um indivíduo começou a atirar contra um carro e que a criança estava no banco traseiro. Uma tia do menino e um homem de 26 anos, que também morreu, estavam na parte dianteira do veículo.

Leia mais:

Jovens são presos após torturarem deficiente e transmitirem ao vivo

Assessor de Trump renuncia depois de admitir que mentiu para vice-presidente

Os oficiais não divulgaram os nomes do casal, que estava gravando seu passeio ao vivo no Facebook quando os disparos começaram a ser ouvidos. Segundo as autoridades, o homem era o objetivo do ataque. A mulher, que segundo os informes estava grávida, foi ferida no estômago e sobreviveu.

— Isso tem que parar em algum lado — disse, na terça-feira, o chefe da polícia, Eddie Johnson, sobre a violência que assola Chicago. — Nossos filhos não deveriam estar pagando o preço da nossa incapacidade para tornar responsáveis os delinquentes de seus atos. Estou enojado por isso e sei que Chicago também está.

Trump criticou em várias ocasiões a violência de Chicago e enviou tuítes dizendo que "enviaria agentes" se a cidade não solucionasse o problema.