Assessor de Trump renuncia depois de admitir que mentiu para vice-presidente 

Estados Unidos

Com menos de um mês à frente do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump já enfrenta a primeira crise de gabinete. Michael Flynn, a principal autoridade na área de segurança norte-americana, renunciou, após escândalo sobre uma conversa que teve com um embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kisliak.

Trump nomeou o general Joseph Keith Kellogg Jr. interinamente em seu lugar, enquanto inicia os contatos para encontrar um nome definitivo para o posto.

Leia mais

Mexicanos convocam protestos em massa contra Trump

Autoridades dos EUA prendem imigrantes sem documentos em seis estados

Trump afirma que respeitará a política de "uma só China"



A renúncia de Flynn ocorreu depois de notícias de que ele enganou o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, e outros funcionários do governo e mentiu sobre o teor de suas conversas com o embaixador da Rússia antes mesmo de Trump tomar posse.

Em carta de demissão, cujo texto foi enviado pela Casa Branca, por e-mail, aos repórteres, Flynn disse que fez vários telefonemas para o embaixador russo durante o período de transição do ex-presidente Barack Obama para Donald Trump. Na carta, ele admitiu que deu "informações incompletas" a Pence sobre essas conversas.

Flynn disse a Pence que não discutiu com autoridades russas as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, aprovadas pelo então presidente Obama nos dias que antecederam a posse de Trump. Essa garantia dada pelo ex-conselheiro de Segurança Nacional levou Pence a defender Flynn em várias entrevistas à televisão.

Mas, nessa segunda-feira, a imprensa norte-americana noticiou que o Departamento de Justiça advertiu a Casa Branca que Flynn não tinha sido totalmente franco sobre suas conversas com o embaixador russo. Para o Departamento de Justiça, Flynn ficou vulnerável a possíveis chantagens de autoridades russas por não ter contato toda a verdade para Pence.

Na carta, Flynn afirmou que fez inúmeros telefonemas a funcionários estrangeiros durante a transição. "Infelizmente, por causa do rápido ritmo dos eventos, eu inadvertidamente informei o vice-presidente eleito e outros com informações incompletas sobre meus telefonemas com o embaixador russo", acrescentou no documento. "Sinceramente, pedi desculpas ao presidente [Trump] e ao vice-presidente (Mike Pence), que aceitaram minhas desculpas".

Flynn era um admirador da candidatura de Trump e, em sua carta de renúncia, procurou elogiar o presidente. "Em apenas três semanas", disse Flynn, o novo presidente "reorientou a política externa norte-americana de maneira fundamental para restaurar a posição de liderança americana no mundo".

O FBI vinha examinando os telefonemas de Flynn, antes mesmo de ele passar por questionamentos crescentes sobre o conteúdo de suas conversas com autoridades russas. O alerta sobre o risco de chantagem, feito pelo Departamento de Justiça, estaria ligado às tentativas de Flynn de esconder pistas sobre as conversas telefônicas.

Porém, para o Departamento de Justiça, os russos têm os registros do que foi falado nos telefonemas e, dessa forma, poderiam chantagear Flynn e expor o verdadeiro conteúdo das conversas caso o ex-conselheiro de Segurança Nacional quisesse fazer algo que pudesse prejudicar a Rússia.