Bombardeios na Síria matam 11 pessoas no noroeste do país

Oriente Médio

Onze pessoas, incluindo sete civis, morreram em ataques da aviação do regime sírio no domingo à noite em Ariha, uma localidade do noroeste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques atingiram dois edifícios de quatro andares, que desabaram completamente. Entre os mortos estão três crianças. As operações de resgate continuam nesta segunda-feira, informou a ONG.

– Trabalhamos para encontrar vítimas sob os escombros dos edifícios, que desabaram totalmente sobre seus moradores – disse Leith Fares, funcionário da Defesa Civil síria.



– Conseguimos retirar 20 feridos e ainda procuramos duas famílias compostas por sete pessoas no total – acrescentou.

De acordo com o OSDH, 10 civis morreram no sábado em bombardeios em Ariha, sob controle da Frente Fateh al-Sham, antigo braço sírio da Al-Qaeda.