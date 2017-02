Comboio do premiê líbio é alvo de tiros em Trípoli

Trípoli

Um comboio do chefe do Governo de União Nacional (GNA) líbio, Fayez al-Sarraj, foi alvo de tiros em Trípoli nesta segunda-feira, indicaram os porta-vozes do GNA e do Conselho de Estado líbio.

"O comboio do chefe do GNA, Fayez al-Sarraj, e do presidente do Conselho Estadual Abderrahman el-Swehli foi alvo de disparos ao passar perto da área de Abu Slim em Trípoli. Todos os carros do comboio são blindados. Não houve feridos", indicou à AFP o porta-voz Ashraf al-Thulthi.

O porta-voz do Conselho de Estado, Mohamed Salem, declarou, no entanto, que dois guardas ficaram feridos quando o comboio, que circulava em uma estrada, recebeu "intensos disparos" por grupos armados em um edifício localizado perto da sede do Conselho Estado.

A Líbia, um país rico em petróleo, atravessa uma profunda crise política e de segurança desde a queda em 2011 do regime de Muammar Khaddafi.

Duas autoridades políticas disputam o poder: de um lado, o Governo de União Nacional (reconhecido pela comunidade internacional), com sede em Trípoli, e do outro uma autoridade rival que controla boa parte do leste e que se apoia no Parlamento eleito de Tobruk.

E na capital, onde o primeiro-ministro Fayez al-Sarraj falha em estabelecer a sua autoridade, um ex-primeiro-ministro, Khalifa Ghweil, afastado em abril após a formação do GNA, continua a desfaiá-lo.

* AFP