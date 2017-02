Comerciante descontrolado mata 4, fere 9 e é abatido no Peru

Lima

Um vendedor de comida de rua em Lima, aparentemente irritado porque iam fechar seu negócio, matou com uma arma quatro pessoas e feriu nove, e acabou sendo morto por um policial na madrugada deste sábado.

Incomodado com o fechamento de seu local de trabalho, o comerciante sacou uma arma e feriu o fiscal ao ser abordado por autoridades municipais.

Depois, entrou em duas boates de um centro comercial e disparou, matando duas pessoas e deixando várias feridas. Ele também assassinou uma jovem próximo a um caixa eletrônico, informou um chefe da Polícia. A quarta vítima, ferida por várias balas, morreu no hospital.

"Um policial que passava no local, ao ver a cena, o confrontou e logo o abateu (...). As primeiras investigações mostram que era um vendedor de 'salchipapas' (batatas fritas com salsicha) e que havia entrado em um estado de alteração tal que acabou fazendo isto", explicou à Latina TV o chefe da polícia de Lima, o general Gastón Rodríguez.

Os baleados, alguns com ferimentos na cabeça, foram levados a hospitais, informou o vice-ministro da Ordem Interna do Ministério do Interior, Rubén Vargas.

O agressor foi identificado como Eduardo Romero Naupay, de 32 anos. Veículos de comunicação locais divulgaram fotos publicadas por ele nas redes sociais posando com pistolas nas mãos e frases que demonstravam seu desejo de possuir armas.

Segundo as autoridades, Romero tinha licença para portar armas, mas ela estava vencida.

Testemunhas falaram à imprensa que o agressor saiu da boate disparando em quem aparecesse em sua frente.

"Aproximou-se e apontou a arma para mim, me esquivei ao máximo, me salvei por um milagre", disse uma vendedora de doces à RPP TV, enquanto mostrava um buraco de bala em sua barraca, localizada perto do centro comercial.

De acordo com relatos de testemunhas, o ataque durou cerca de 10 minutos.

str-mav/ja/rc/nk/cb/mvv