Seul

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico, neste domingo (12) - anunciou o Ministério sul-coreano da Defesa.

O míssil foi lançado para o leste, na direção do Mar do Japão, às 7h55 locais (20h55 de sábado em Brasília), da base aérea Banghyon, na província de Pyongan do Norte, completou a pasta.

