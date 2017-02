Democratas escolhem seu novo líder para era Trump

Washington

Os membros do Partido Democrata começaram a eleger seu novo líder, neste sábado (25) em Atlanta, na Geórgia, para retomar a iniciativa contra o presidente Donald Trump e os republicanos.

Com seu futuro em jogo, os democratas já se preparam para as eleições legislativas de meio de mandato em 2018 e para a presidencial, no final de 2020.

Alguns veem na votação deste sábado para definir quem dirigirá o Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) uma batalha entre as duas alas do partido: a que apoiou Hillary Clinton e a que impulsou seu rival nas prévias, o senador Bernie Sanders.

Os favoritos para dirigir o DNC são Tom Perez - um americano de origem latina, ex-secretário do Trabalho de Barack Obama, apoiado pelos caciques do partido - e Keith Ellison - o primeiro muçulmano que chegou ao Congresso, um deputado negro convertido ao Islã de corrente progressista que se diz favorável a um processo de impeachment de Donald Trump.

Perez e Ellison manifestaram pontos de vista similares sobre a gestão do partido, durante um debate com outros candidatos do partido na quarta-feira.

Ambos reconheceram a necessidade de mandar uma mensagem econômica sólida para os americanos da classe média e da classe trabalhadora, que durante a campanha presidencial disseram se sentir abandonados pelos democratas.

Perez, de 55 anos, aposta em "voltar às origens" e elaborar um programa que realce a presença do partido em todo o país, para recordar os americanos de que os democratas representam seus valores e seus interesses.

Perez também defendeu uma reforma do sistema de prévias dentro do partido, que gerou uma "crise de confiança" por causa de sua falta de transparência.

Ellison, de 53 anos, é o rebelde da corrida, que havia apoiado nas primárias o líder da ala esquerda do partido, Bernie Sanders. Ele prometeu, como Perez, recuperar a reputação do partido ao defender o comércio justo, o emprego, os investimentos em infraestrutura e pensões.

