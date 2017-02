Desemprego cai a 9,7% na França no fim de 2016

Paris

O desemprego na França caiu levemente em 2016, situando-se em 9,7%, anunciou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (Insee).

No total, foram contabilizados 2,78 milhões de desempregados na França no fim do ano, o que equivale a 68.000 desempregados a menos (-0,2%) em um ano.

No entanto, é preciso encarar estes números com prudência, já que se situam na margem de erro do indicador (+/-0,3%).

O presidente da França, François Hollande, que em 2013 disse que não se apresentaria a um segundo mandato sem uma queda sustentada do desemprego, admitiu em janeiro que estes resultados chegaram "mais tarde que o previsto".

Em dezembro passado decidiu de concorrer a um novo mandato nas eleições presidenciais deste ano.

* AFP