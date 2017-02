Doze trabalhadores locais de ONG norueguesa são sequestrados no Iêmen

Adem

Os rebeldes do Iêmen sequestraram doze funcionários locais de uma organização humanitária sediada na Noruega no distrito de Hodeida (oeste), às margens do Mar Vermelho, anunciaram nesta segunda-feira um ministro e fontes locais.

Essas fontes indicaram à AFP que os funcionários, todos eles iemenitas, foram sequestrados na quinta-feira pelos rebeldes, que os acusavam de ter distribuído ajuda fornecida pela coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, que combate os insurgentes huthis no país desde março de 2015.

Os doze trabalhadores do Conselho Norueguês de Refugiados foram tomados como reféns depois que os rebeldes entraram nas instalações da organização, no setor de Hali, explicou o ministro iemenita de Negócios Locais, Abdul Fattah Raqib, em um comunicado divulgado pelo site pró-governamental sabanew.net.

No conflito do Iêmen as forças do presidente Abd Rabo Mansur Hadi, apoiadas pela coalizão árabe dirigida por Riad, enfrentam os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, que controlam o porto de Hodeida, a capital, Sanaa, e extensos territórios do norte.

O anúncio desta segunda-feira foi feito depois que as forças pró-governamentais lançaram no início de janeiro uma ampla ofensiva na costa sudoeste do país. Atualmente, tentam avançar rumo a Hodeida, mais ao norte.

A guerra no Iêmen deixou mais de 7.400 mortos e 40.000 feridos em dois anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No entanto, em janeiro, o coordenador humanitário da ONU no Iêmen, James McGoldrick, citou um balanço mais alto, de mais de 10.000 civis mortos.

* AFP