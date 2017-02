Empresa da candidatura olímpica de Budapeste suspende operações

Budapeste

A empresa encarregada da candidatura de Budapeste para sediar as Olimpíadas de 2024 anunciou, neste sábado, que vai suspender as operações, em um momento em que existe a possibilidade de desistência do comitê organizador frente às poucas chances da cidade em comparação com Paris e Los Angeles.

Grupos contrários à candidatura de Budapeste anunciaram ter reunido assinaturas suficientes para forçar um referendo que force a retirada da proposta húngara. A Budapeste-2024 explicou que os contratos estão suspensos.

"Como é impossível saber se teremos unidade para a candidatura de Budapeste, nós suspendemos os contratos assinados, não serão realizadas novas encomendas e os fundos destinados à candidatura não serão esgotados", explicou o comitê em comunicado.

"Sem o apoio conjunto de políticos e da sociedade civil, Budapeste não tem nenhuma chance de ganhar", acrescentou.

A sete meses do Comitê Olímpico Internacional revelar a vencedora da disputa, a capital da Hungria levantou a possibilidade de retirar a proposta, na sexta-feira, devido à mobilização contrária.

Jovens opositores fazem um movimento, chamado Momentum, há cerca de um mês. A petição que pede referendo para que a população decida se quer os Jogos ou não reuniu 266.151 assinaturas.

* AFP