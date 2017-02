Encontrado agente neurotóxico em necropsia de Kim Jong-Nam

Malásia

O agente neurotóxico VX, substância letal usada como arma química, foi encontrado no rosto do meio-irmão assassinado do ditador norte-coreano Kim Jong-Un, anunciou a polícia da Malásia. A presença do elemento foi detectada nos olhos e em outras partes da face de Kim Jong-Nam, atacado por duas mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur em 13 de fevereiro.

Leia mais:

Guardas protegem necrotério com o corpo do meio-irmão de Kim Jong-Un

Segunda mulher é detida em caso de assassinato de meio-irmão de Kim Jong-un

Assassinato do meio-irmão de Kim Jong-un demonstra "brutalidade" de Pyongyang



A substância foi identificada como "Acetato de S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato", de acordo com os resultados preliminares da análise realizada pelo Centro de Análise das Armas Químicas da Malásia, disse a polícia.

O agente é um dos mais conhecidos e mais tóxicos, afetando vítimas por inalação ou simples contato com a pele. Kim Jong-Nam, 45 anos, foi atacado por duas mulheres que aparentemente pressionaram o líquido contra seu rosto quando ele estava prestes a embarcar para Macau. Ele morreu pouco depois ao ser levado para o hospital.



*AFP