Encontrado agente neurotóxico VX em necropsia de Kim Jong-Nam

Kuala Lumpur

O agente neurotóxico VX, uma substância altamente tóxica utilizada como arma química, foi encontrado no rosto do meio-irmão assassinado do líder norte-coreano, Kim Jong-Un - anunciou a Polícia malaia nesta sexta-feira (24).

A presença do agente nervoso VX, mais letal do que o gás sarin, foi detectada em amostras coletadas no rosto e nos olhos de Kim Jong-Nam, de 45, atacado por duas mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur em 13 de fevereiro. Ele faleceu pouco depois a caminho do hospital.

A substância foi identificada como "Etil S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato", segundo o resultado preliminar das análises realizados pelo Centro de Análises de Armas Químicas do Departamento malaio de Química, acrescentou a Polícia.

A substância é conhecida como VX no jargão militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e é uma das mais tóxicas que se conhecem, agindo por inalação, ou por simples contato com a pele.

