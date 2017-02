Estado Islâmico reivindica atentado que deixou 39 mortos em Bagdá

Bagda

O Estado Islâmico reivindicou o atentado com carro-bomba que deixou ao menos 39 mortos em Bagdá, no ataque mais violento na capital no correr do ano.

O primeiro balanço falava de 9 mortos.

O atentado, o terceiro em três dias na capital iraquiana, foi reivindicou pelo grupo extremista, alvo de uma ofensiva das forças iraquianas que tentam expulsá-lo de Mossul, seu último reduto no país.

O ataque ocorreu no bairro de Habibiya, vizinho de Sadr City, ao norte da capital.

Na terça-feira, pelo menos quatro pessoas morreram na explosão de outro carro-bomba no sul de Bagdá, segundo a polícia.

* AFP