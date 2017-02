EUA: Yellen pede prudência no orçamento

Washington

Em audiência no Senado nesta terça-feira, a presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, pediu prudência orçamentária diante de eventuais medidas que o governo de Donald Trump possa tomar.

"Espero que as mudanças de política orçamentária sejam compatíveis com a meta de manter o orçamento dos Estados Unidos em um caminho de viabilidade", disse Yellen a uma comissão do Senado.

Ela acrescentou que "as possíveis mudanças de política orçamentária, e outras, eram uma fonte de incerteza" para as perspectivas econômicas.

* AFP