Ex-presidente Humala nega ter recebido suborno da Odebrecht

Lima

O ex-presidente do Peru Ollanta Humala negou ter recebido propina em troca da concessão de edital de obras públicas à construtora Odebrecht, embora a empresa já tenha admitido pagamento de milionários subornos em troca de obras durante três governos desse país - incluindo o dele.

"Não temos essas práticas", descartou o ex-presidente à imprensa na sexta-feira (17).

A declaração foi dada depois de seu comparecimento - na qualidade de testemunha - a uma audiência programada pelo Ministério Público, em meio à investigação sobre irregularidades na cessão de contrato à Odebrecht para a construção de um gasoduto, durante a gestão de Humala.

Esse caso segue em paralelo às investigações pelo pagamento de subornos por parte de empreiteiras brasileiras - entre elas a Odebrecht - a funcionários do Peru em troca de obras públicas.

Humala e sua mulher Nadine Heredia, que contam com restrições para sair do país, estão sendo investigados por lavagem de ativos por financiamento ilegal de sua campanha eleitoral com dinheiro procedente de Venezuela e do Brasil. Segundo documentos da Polícia Federal brasileira, a Odebrecht entregou US$ 3 milhões para a campanha de Humala.

