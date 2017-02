FMI pede 'mais avanços' em plano de resgate da Grécia

Washington

O Fundo Monetário Internacional comemorou nesta segunda-feira as concessões feitas pela Grécia para sair do bloqueio com seus credores e avançar no plano de resgate, mas advertiu que deve "avançar mais".

O FMI concordou enviar uma missão ao país, mas acredita que ainda "é muito cedo para especular" sobre um acordo durante esta missão, de acordo com um breve comunicado.

"Vai ser necessário ir mais longe para superar as diferenças sobre questões importantes e é muito cedo para especular sobre a possibilidade de chegar a um acordo durante esta reunião", aponta o comunicado.

Atenas aceitou nesta segunda-feira uma série de concessões para avançar no desbloqueio de uma nova parcela da ajuda do atual programa de resgate, antes que uma série de eleições cruciais na Europa impeçam uma solução rápida.

"O ministro das Finanças grego, Euclides Tsakalotos, disse às instituições que concordava" em adotar medidas a partir de 2019 para cumprir os seus compromissos para com os credores, disse uma fonte próxima às negociações.

* AFP