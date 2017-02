Forças iraquianas assumem controle de ponte importante em Mossul

Conflito no Oriente Médio

As forças armadas iraquianas chegaram nesta segunda-feira a uma ponte sobre o rio Tigre em Mossul, nono dia da ofensiva para recuperar a zona oeste da segunda maior cidade do grupo Estado Islâmico (EI). A informação foi dada pelo exército do Iraque.

– As tropas controlam o acesso ao oeste da ponte – situada no sul de Mossul e que foi parcialmente destruído por bombardeios, afirmou o general Yahya Rasool, porta-voz do comando militar.

– Isso significa que a ponte está sob nosso controle dos dois lados – completou.



As forças iraquianas conquistaram no fim de janeiro a parte leste de Mossul, três meses depois do início de uma ampla ofensiva para reconquistar o último reduto do EI no Iraque. Essa "quarta ponte", como é chamada, é a mais meridional das cinco que atravessam o rio Tigre em sua passagem pela cidade. As pontes foram todas atingidas por ataques e estão praticamente inutilizáveis.

– As unidades de engenharia poderão habilitar uma ponte para que possamos atravessar com material e munições – afirmou no domingo o coronel Falah al-Wabdan, das Forças de Intervenção Rápida do ministério do Interior iraquiano.