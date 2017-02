Aeropuerto de Mosul

As forças iraquianas entraram nesta quinta-feira no aeroporto de Mossul pela primeira vez desde que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) assumiu o controle da região em 2014, constatou a AFP.

A operação aconteceu no quinto dia da ofensiva para recuperar a totalidade de Mossul, segunda maior cidade do país e último grande reduto do grupo extremista sunita no Iraque.

* AFP