Juba

O governo do Sudão do Sul declarou nesta segunda-feira em situação de fome várias zonas do país, onde cinco milhões de pessoas, a metade da população, passa fome.

Algumas zonas do estado Unidade, no norte do país, estão em situação de "fome ou risco de fome", provocada pela guerra que atinge o país há mais de três anos, declarou Isaiah Chol Aruai, presidente do Escritório Nacional de Estatísticas do Sudão do Sul.

* AFP